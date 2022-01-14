MIRROR牛年出乎意料好成績 Lokman Frankie Stanley 恨虎年齊出埠

■講到拍《IT狗》過程，3子都話戲裏戲外都咁好笑。

■Lokman新年願望看似簡單，但入戲院食爆谷暫時都幾難。

■Lokman演的「Tony」相當自戀又愛認叻。

■皮皮想行演員路，「皮寶寶」（粉絲專屬名稱）撐硬啦！

■皮皮演的「Never」宅到近乎冇對白。

■大表哥新年除了想搵錢，最希望大家都身體健康。

■大表哥自認演的「Marcus」是劇中大奸角。

■當日訪問，3子粉絲都有送上美食為偶像打氣。

■在新城《勁爆》，MIRROR及成員個人共得9個獎。

■MIRROR及成員個人在商台《叱咤》共奪得8個獎。

MIRROR隊長Lokman首次擔正劇集《IT狗》剛推出，仲拍住兄弟Frankie（皮皮）和Stanley（大表哥）一齊，他們直言日日開心玩到癲。對於牛年MIRROR成績咁好，Lokman用出乎意料來形容，但大表哥坦承壓力也愈來愈大，最怕令鏡粉們失望。展望虎年，3子除了個人心願外，最恨MIRROR兄弟齊腳開工，當然疫情下更希望大家可以一齊出埠拍嘢，諗起都開心，難怪Lokman講完都忍唔住話：「講咗3年啦！」鏡粉們齊齊幫手集氣啦！Lokman同兄弟拍劇似開Party，「平時做騷都係一個月幾次，拍劇就一個禮拜見幾次，同埋拍喜劇氣氛好好，開親工都係開心，Party feel多啲，雖然有時會開好早，但都會少咗『唉吔，好早呀』呢啲。」皮皮指劇本搞笑，齋睇都會笑出聲，「其實個劇本上好多生活嘅元素好笑，我睇劇本都會睇到笑。」大表哥謂拍喜劇一定要玩先至會有火花，「喜劇有時就係玩緊嘅情況下，撞到啲好笑嘢出嚟。」Lokman拍住凌文龍和岑珈其就最易笑唔停，「同小龍一齊撞啲嘢出嚟，有時真係笑到肚痛，透唔到氣，要講『對唔住，畀我哋笑多10秒先』，再即刻收番。同珈其都多火花，佢又好多故事share唔會悶。」最怕令鏡粉失望談到去年MIRROR發展順利，在兩大頒獎禮都有好成績，Lokman坦言有點出乎意料，「咁講好似唔係咁好，但真係keep住有啲新衝擊新火花，呢個浪冚過嚟好似好大，原來嚟緊個浪可以仲大，呢啲驚喜同衝擊，呢年係充斥住呢個狀態。」不過大表哥坦承成績愈好壓力愈大，「每次拎獎，好多人覺得我哋成績好好，拎好多獎，我哋開心嘅另一面，真係多添咗好多壓力，好驚會做得唔夠好，會辜負咗大家嘅喜愛同期望，我哋要做好多好好嘅作品，演好啲戲，跳好啲舞，跳齊啲，唱好啲歌，去話畀大家聽，唔好辜負咗大家嘅期望同喜愛。」Lokman補充，「我哋想證明我哋好熱愛呢樣嘢，好肯花時間同心機喺呢樣嘢上面。」當紅的同時，MIRROR成員的私生活亦成為焦點，但3子認為壓力未算太大，Lokman笑說：「大家想關注我哋私生活都係人之常情。」大表哥說：「我哋都會想知荷里活明星啲私生活啦！」Lokman續說：「但有冇壓力一定有嘅，行出街食餐飯都多人關注咗，不過趁呢個機會呼籲吓大家，如果想同我哋傾吓偈或者影張相，不防過嚟當面同我哋講一聲會好啲，反而壓力係你唔同我哋講，但係又投放啲能量畀我哋，會望住我哋咁，大方同我哋打聲招呼會好啲。」私生活變透明早習慣，大表哥覺得要更注意言行，「出道時花姐都提醒咗我哋，睇清楚自己言行舉止，好怕我哋行為會影響到其他人。」齊腳開工難度期講到虎年願望，Lokman說：「想疫情快啲完，可以除口罩去旅行，我最近好想入戲院睇戲，一路食爆谷，好耐冇試過啦！」皮皮都認同，「飲杯嘢都好呀！」至於MIRROR方面，Lokman希望今年有project一齊做，「又可以成日見，可以依靠住大家，有啲掛住嗰個力量，最好當然係旅遊節目，大家一齊出街食好嘢，都講咗3年啦！」皮皮就想新一年向演員路進發，「希望穩定返自己方向，好多fans問我『想去邊個位』，其實慢慢捉到演戲都幾玩喎！睇吓可唔可以試到呢個方向。對MIRROR嘅願望好奢侈，想多啲工作一齊做！但我控制唔到啲schedule！」大表哥即話：「寶姐聽到啦！」大表哥就覺得疫情下最緊要大家都健康，「經過呢兩年健康最重要，至於我哋就希望做多啲唔同嘅嘢，大家滿意我哋嘅作品，期望愈大都怕大家失望，希望大家努力可以做得好啲。」至於講了多時12子齊拍劇，3子坦言有難度，Lokman說：「呢個係To Do List入面，幾時Do到就未知。」大表哥說：「個劇每一個都係主線，我諗要60集嗰啲先得。」皮皮無奈又話：「啲期又唔知點樣度。」採訪：杜杜 攝影：葉君海、譚壹致造型：PIPA Creative髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon化妝：Rainbow Chung、Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre服裝：Sandro、Ports V、Rickyywong、Zegna、Giuseppe Zanotti、Off-white、Jimmy Choo