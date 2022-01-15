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與有米拍檔拍拖睇戲 ﻿剛力彩芽﻿﻿到新歡豪宅過夜﻿

2022-01-15 列印
■現年29歲的剛力被指再度覓得有米男友。
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剛力彩芽4年前戀上日本超級富商前澤友作，幾經離合去年分手，剛力昨日就傳出已另結有米新歡！圖：網上圖片

現年29歲的剛力彩芽和超級富商前澤友作於19年分手，翌年復合但到去年4月再分手，前澤日前參與宇宙旅行，未有帶剛力同行。

剛力昨日就爆出與家底豐厚的37歲舞台劇演員丘山晴己拍拖，兩人被攝得齊到東京六本木的戲院睇戲後，齊返回丘山的豪宅過夜！剛力和丘山被指一直舉止親密，男方不時攬她的腰。

據悉，剛力去年與丘山合演舞台劇而認識，其後發展成情侶，丘山的鄰居則指在上月聖誕節期間經常見到剛力出入。剛力的事務所其後指屬她的私事，交由她自己處理。剛力爆出新戀情後，有日媒懷疑是她自己放料讓傳媒拍攝。■剛力和丘山拍拖斷正。
■剛力和丘山拍拖斷正。
■丘山被攝得載剛力回豪宅。
■丘山被攝得載剛力回豪宅。


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