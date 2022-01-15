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靚佬湯又被傳演鐵甲奇俠

2022-01-15 列印
■靚佬湯指羅拔最適合演鐵甲奇俠。
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「奇異博士」班尼狄甘巴貝治在主演的《奇異博士2：失控多重宇宙》預告片中，開啟多元宇宙。前日再傳湯告魯斯代替羅拔唐尼演「鐵甲奇俠」，不少網民急不及待為靚佬湯設計鐵甲奇俠造型！其實首部《鐵甲奇俠》主角人選屬意靚佬湯，他受訪時就指羅拔是最適合的人選。
圖：網上圖片■羅拔演鐵甲奇俠再創星途高峰。
■羅拔演鐵甲奇俠再創星途高峰。


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