Jeffrey趁演《IT狗》向前輩偷師

■《IT狗》中有多位電腦「奇才」。

魏浚笙（Jeffrey）處男電視劇、ViuTV原創劇《IT狗》正在熱播，令他既緊張又興奮！Jeffrey在劇中飾演岑珈其的學生，Jeffrey這次首次見識到拍劇的珈其，大讚珈其是一個非常厲害的演員！Jeffrey說：「佢（珈其）每次都好多對白，但係睇一陣已經記得晒，真係好厲害！可以乘機跟『前輩』學吓嘢！」同劇亦有凌文龍及周祉君等好戲之人，Jeffrey指他們每場戲都非常注重細節，能夠跟他們對戲已經好開心，亦學到好多！《IT狗》故事講述凌文龍演的銀行IT部主管，突然被公司解僱和女友離去，令他決心與一班電腦「奇才」開發新應用程式！