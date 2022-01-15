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柳應廷江𤒹生克服畏高

2022-01-15 列印
■Jer拍攝時小心翼翼。
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MIRROR成員江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer）早前合作拍攝宣傳短片，要接受不同極限挑戰！他們均坦言畏高，心情是又期待又緊張，亦希望在新一年，能夠把新面貌帶給粉絲！

Jer坦言畏高比AK嚴重，小朋友玩的機動遊戲都不夠膽玩，笑言今次要靠AK，更不時自嘲「無用」，希望不會拖慢拍攝進度。

當準備拍攝爬樹屋及高空飛索時，兩人初時表現害怕，不時取笑對方。正式開拍時，他們就變得神氣十足投入挑戰，不時鼓勵對方，AK更化身攝影師為Jer記錄難忘一刻呢！■AK全情投入接受挑戰。
■AK全情投入接受挑戰。
■AK亦要拍斬柴鏡頭。
■AK亦要拍斬柴鏡頭。


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