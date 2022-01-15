■WINKA笑對網民嘲笑。

■「達達星人」全球知名，在日本都出過騷㗎！

ViuTV女團COLLAR出道團歌《Call My Name!》的MV前晚面世，至昨晚9時，點擊率升至逾67萬，成為網民熱話！COLLAR的處女團歌《Call My Name!》的MV，由Marf打頭陣，8位成員大玩超時空感覺，前衞有型及大騷跳舞實力。有網民曾指COLLAR有抄襲韓團之嫌，但MV上架後，網民紛讚她們在短時間成軍出道，做到這效果已毫不簡單，又激讚是「世一」（世界第一）。此外，成員WINKA被部份網民嘲似鹹蛋超人中的「達達星人」，她亦不介懷並發文讚網民有創意，令她感到「好兆頭」。