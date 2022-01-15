兩度於超市與人妻爆緋聞 MC出帖自抽：今日有折

■MC分享逛超市短片。

■MC亦被指和疑似Santis在超市現身。

■MC與Ash平安夜在超市購物。

樂壇新人MC（張天賦）先後被爆與「人妻」Ash（鍾卓穎）及Santis（陳濬樺）逛超市，兩女亦曾參演MC的歌曲MV。Ash早前宣佈與台灣老公離婚，惟在今年5月才正式生效前，先與MC爆出緋聞，MC承認去年平安夜曾與Ash行超市，準備出席與友人的派對。至於Santis被傳是網紅「熊仔頭」的「老婆」，MC沒有作出回應，其唱片公司則表示「沒有回應」。MC前日就在社交網抽自己水，在限時動態上載行超市的影片，並有「今日有折」字樣，有網民就取笑他是「超市KOL」，認真「藝高人膽大」。其實MC早前真的為超市出Po宣傳，名副其實是「超市KOL」呢！