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兩度於超市與人妻爆緋聞 MC出帖自抽：今日有折

2022-01-15 列印
■MC曾在社交網為超市宣傳。
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樂壇新人MC（張天賦）先後被爆與「人妻」Ash（鍾卓穎）及Santis（陳濬樺）逛超市，兩女亦曾參演MC的歌曲MV。

Ash早前宣佈與台灣老公離婚，惟在今年5月才正式生效前，先與MC爆出緋聞，MC承認去年平安夜曾與Ash行超市，準備出席與友人的派對。至於Santis被傳是網紅「熊仔頭」的「老婆」，MC沒有作出回應，其唱片公司則表示「沒有回應」。

MC前日就在社交網抽自己水，在限時動態上載行超市的影片，並有「今日有折」字樣，有網民就取笑他是「超市KOL」，認真「藝高人膽大」。其實MC早前真的為超市出Po宣傳，名副其實是「超市KOL」呢！■MC分享逛超市短片。
■MC分享逛超市短片。
■MC亦被指和疑似Santis在超市現身。
■MC亦被指和疑似Santis在超市現身。
■MC與Ash平安夜在超市購物。
■MC與Ash平安夜在超市購物。


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