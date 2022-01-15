默默陪老婆買衫食三文治醫肚 出爐視帝譚俊彥 慳家唔血拼

出爐視帝■Shaun今年TVB台慶頒獎禮成為雙料視帝。

買包醫肚■Yann喺同一間舖買衫揀足半粒鐘，Shaun就去買三文治醫肚。

價錢唔啱■話晒有兩個細路要養，Shaun睇啱款都睇埋價錢，價錢唔啱唯有擺返低。

極有耐性■Yann喺舖頭揀咗半個鐘，Shaun都冇開聲催佢走。

奉女成婚■二人於2015年宣佈奉女成婚，而家育有一仔一女。

有心有力■Shaun不但拍劇用心演，外型都有用心Keep，即使只係為《拳王》客串，都減咗26磅操肌。

內地揾食■Shaun於03年返內地發展，拍咗唔少內地劇集。

哭謝太太■Shaun奪視帝喺台上喊住話太太係佢全部，喊死人咩。

吐氣揚眉■Shaun出道21年成日被指靠父母狄龍和陶敏明，而家終於吐氣揚眉。

肯定實力■Shaun憑台慶劇《換命真相》榮升視帝，實力備受肯定。

41歲譚俊彥（Shaun）喺今年TVB台慶頒獎禮成為雙料視帝，憑台慶劇《換命真相》勇奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他在台上激動落淚向家人致謝，對太太任祉妍（Yann）表示：「你係我嘅全部，冇你我唔會拎到呢個獎，我愛你！」惹得全場歡呼，可見他的真心。去年12月底，本報記者在中環ifc遇到Shaun同太太行街，雖然全程連手都冇拖，但學Shaun話齋「姓譚嘅男人所有嘢都會擺心入面」，所以呢日他也只是默默等太太買嘢，肚餓都係去對面舖買三文治咋！真係廿四孝老公嘞！採訪：張詠森台慶頒獎禮前Shaun接受訪問曾表示恨攞獎，但不是為名利，而是為家庭，因為而家養細路好貴。性格務實可能係Yann睇中佢嘅原因，Yann其實係內地演員，2013年拍內地劇《冰酒窩》同Shaun擦出愛火，2015年奉女成婚，而家育有一仔一女，之後全家定居香港。Shaun由2003年開始就喺內地發展，但為咗更方便照顧家庭，2014年就回流香港，2017年仲入埋TVB做男一。年輕時一直被嘲靠爸爸狄龍，但今年憑努力奪視帝，終於洗脫靠父幹說法。望完價錢擺返低努力工作都係為咗畀老婆仔女過更好嘅生活，作為一家之主都以身作則，Shaun入到服裝店都有摸吓啲新款男裝，不過睇完個價錢就擺返低，可能諗住平時忙拍劇一係返屋企都冇乜時間着，睇得出都幾慳家亦好識諗。行完一輪都冇心水，就邊傾電話，邊等太太揀衫。等到餓買嘢醫肚女人行街一間舖都睇足半個鐘，都差不多到食飯時間，Shaun似乎都有啲肚餓，不過佢完全冇催太太快手啲，反而走到對面舖買個日式三文治醫肚就算，真係好有耐性呀！等埋太太畀錢就去攞車走人，呢種低調又務實嘅男人真係好吸引呀！