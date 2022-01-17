公開激瘦9公斤秘訣 徐若瑄着大碼舊褲晒纖腰

■徐若瑄捲入王力宏離婚風波，備受困擾。

否認涉王力宏的離婚風波的徐若瑄（Vivian）近日終於「甩難」，早前她已經返回新加坡與老公和兒子團聚，在整理衣櫃時她找到之前買下的褲子，穿上後發現自己瘦了很多，褲子明顯大出幾個碼，她在個人社交網貼出相片，Vivian留言道：「整理衣櫥裏的衣服，10個月消失的9公斤，運動的好習慣+多喝水+搭配健康飲食。」Vivian透露原來10個月來自己瘦了9公斤，更將瘦身秘訣分享給粉絲，就是每周跑步6日、3天重量訓練、加上168間歇性斷食法等，維持女神身材。雖然她沒有提及暴瘦與王力宏事件有否關連，但網民估計應該都有少許關係。