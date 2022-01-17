COLLAR出道歌MV三日破百萬點擊率

■有網民將花姐改圖，令她成為第九個成員。

ViuTV《全民造星IV》出身的8人女團COLLAR上周三（12日）強勢出道，翌日將出道歌曲《Call My Name!》的MV在YouTube上架，短短三日已經有超過110萬觀看次數，比起師兄MIRROR的新歌《BOSS》MV要花五日六小時才破百萬點擊最快紀錄，速度快出近一倍，成功超越MIRROR，相信女團魅力開始爆發。有Fans留言稱出道個勢夠勁是好事，並期望ViuTV會幫COLLAR出條《Call My Name!》的Dance Version片，等大家睇吓COLLAR跳舞有幾勁！而《Call My Name!》亦引起網民惡搞，有網民將MIRROR經理人花姐拿來改圖，將她變成COLLAR第九名成員，十分搞笑。