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阿嬌化身妹仔 服侍鄭希怡出巡

2022-01-17 列印
■阿嬌與祖兒落力為鄭希怡營造王者風範。
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鍾欣潼（阿嬌）近年主力在內地發展，除了拍劇外，也參與不少綜藝節目和真人騷，亦不介意在節目以Casual打扮示人，雖然不時被指零星味，但阿嬌為了節目效果都落力去做。

近日阿嬌、容祖兒和好姊妹鄭希怡拍攝節目《因為是朋友呀》，鄭希怡在節目中化身皇帝、穿起龍袍出巡視察民情，阿嬌則做妺仔阿四，全程跟出跟入，又跟着鄭希怡身後落力為她掀長紗，營造出隨風飄起的效果，只見阿嬌笑容滿臉服侍周到，非常樂在其中，難怪網民都大讚她敬業樂業。■阿嬌做阿四，全力照顧鄭希怡。
■阿嬌做阿四，全力照顧鄭希怡。


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