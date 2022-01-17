老公享受畀「女」圍 陳嘉寶誕第三位千金封肚不追仔

憑「邦民女」廣告形象廣為人識的陳嘉寶（Anjaylia），第三胎預產期是上月底，但BB「逾期居留」至今月初才出世，出生時體重7.2磅，英文名為Azaliah。Anjay透露，誕女後親子接觸一刻甚感動，「上一刻明明喺個肚入面，突然就出咗嚟擺喺心口，感覺好神奇。」
Anjay指老公的家人是基督徒，有從聖經中為小朋友找英文名的傳統，笑言找了幾個月才決定。Anjay三位女兒的英文名都有意思，中文名則由爺爺和嫲嫲決定。Anjay兩位女兒看到妹妹Azaliah均非常興奮，大家姐沒呷醋，有少許呷醋的二家姐就經常想摸細妹！
老公開靚紅酒慶祝
Anjay早前曾透露生完第三胎會「封肚」，不考慮再追仔，她說：「我要好好坐月，保養好身體繼續向自己夢想進發，為三個女兒做個好榜樣，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事！」她認為自己已經完成「壯舉」，又指老公被三個女包圍感到非常享受，老公知她第三胎都是女的時候，即時開靚紅酒慶祝。她早前已舉行派對，向眾好友宣佈腹中BB是千金。
其實娛圈中亦有多「女」一族，林盛斌（阿Bob）就有三位千金，加上現年4歲的孻仔，一家六口非常熱鬧兼趣事一籮籮；而張新悅於07年下嫁楊哲安後，則先後誕下四位千金，一家人幸福滿瀉！