老公享受畀「女」圍 陳嘉寶誕第三位千金封肚不追仔

■陳嘉寶分享初生孻女嘴仔和手仔照片。

■陳嘉寶月前推「戰車」湊兩女出街。

■陳嘉寶上月中晒「影後」泳照。

■陳嘉寶在派對中篤爆氣球宣佈BB性別。

■張新悅誕孻女前已表明將「封肚」。

■阿Bob一家六口甚熱鬧。

陳嘉寶（Anjaylia）在17年下嫁初戀男友、長洲富二代黃頌祈（Epaphras）後，先後在19年初及20年9月誕下兩女，上年7月宣佈再度有喜，但未有透露第三胎性別。Anjay昨日於社交網報喜，宣佈第三位千金已於月初出世，她笑言老公最享受，因為又多一個女兒圍住他，而Anjay亦重申誕下第三胎後「封肚」，不會再追仔！憑「邦民女」廣告形象廣為人識的陳嘉寶（Anjaylia），第三胎預產期是上月底，但BB「逾期居留」至今月初才出世，出生時體重7.2磅，英文名為Azaliah。Anjay透露，誕女後親子接觸一刻甚感動，「上一刻明明喺個肚入面，突然就出咗嚟擺喺心口，感覺好神奇。」Anjay指老公的家人是基督徒，有從聖經中為小朋友找英文名的傳統，笑言找了幾個月才決定。Anjay三位女兒的英文名都有意思，中文名則由爺爺和嫲嫲決定。Anjay兩位女兒看到妹妹Azaliah均非常興奮，大家姐沒呷醋，有少許呷醋的二家姐就經常想摸細妹！老公開靚紅酒慶祝Anjay早前曾透露生完第三胎會「封肚」，不考慮再追仔，她說：「我要好好坐月，保養好身體繼續向自己夢想進發，為三個女兒做個好榜樣，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事！」她認為自己已經完成「壯舉」，又指老公被三個女包圍感到非常享受，老公知她第三胎都是女的時候，即時開靚紅酒慶祝。她早前已舉行派對，向眾好友宣佈腹中BB是千金。其實娛圈中亦有多「女」一族，林盛斌（阿Bob）就有三位千金，加上現年4歲的孻仔，一家六口非常熱鬧兼趣事一籮籮；而張新悅於07年下嫁楊哲安後，則先後誕下四位千金，一家人幸福滿瀉！