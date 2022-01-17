老婆超模級半裸玉背任睇 Edison大方分享「我的最愛」

■陳冠希一家三口樂也融融。

■秦舒培擁超模級身材。

41歲的陳冠希（Edison）在與現年32歲、內地超模出身的老婆秦舒培結婚後，育有一女Alaia。Edison老早已走出從他的手提電腦流出不雅照的陰影，樂於在社交網分享自己的攝影作品，兩夫妻也不時分享一家三口的生活點滴。Edison日前就在自己的社交網，貼出老婆的背面半裸玉照，相中的她架上墨鏡，以長髮遮住半邊背部，在靚景前Chok爆回眸。Edison戲言是「我的老虎乸」，獲得逾1.4萬個讚好！而秦舒培亦有在自己的社交網分享此幅靚相，Edison更賣口乖，留言「我的最愛」冧老婆呢！圖：網上圖片