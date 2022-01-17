高Ling握手機瞓着 睡醒遭撞爆嘴標血

■高Ling身在內地參與交流活動。

高海寧（高Ling）日前與王浩信、張振朗等，隨TVB首席創意官王祖藍到內地參加交流活動，眾人要留在內地酒店房間接受隔離檢疫，期間高Ling以素顏在個人社交平台開直播，被粉絲發現下嘴受傷。高Ling解釋道：「我瞓覺前都會睇住部手機，可能攰得滯瞓着咗，到我醒咗嘅時候，唔為意部手機仲插住條叉電線，一拎開部手機，成部電話打返轉頭，撞咗落自己個嘴，搞到個嘴爆咗！」她亦有分享嘴唇流血的相片，有網民指幸好只是輕傷未有破相，可算是萬幸了！圖：網上圖片