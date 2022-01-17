高Ling握手機瞓着 睡醒遭撞爆嘴標血

高Ling解釋道：「我瞓覺前都會睇住部手機，可能攰得滯瞓着咗，到我醒咗嘅時候，唔為意部手機仲插住條叉電線，一拎開部手機，成部電話打返轉頭，撞咗落自己個嘴，搞到個嘴爆咗！」她亦有分享嘴唇流血的相片，有網民指幸好只是輕傷未有破相，可算是萬幸了！
圖：網上圖片
市民到銅鑼灣，務必提高抗疫意識。繼維園爆廣場舞Omicron染疫群組之後，渣甸街一間寵物店的女店員證實感染Delta變種病毒，是本港社區自去年十一月以來再現Delta病毒的蹤影。中招者平日在店內照顧寵...
2022-01-17
中紀委全會下周二（二十五日）召開前夕，內地官媒央視的專題片《零容忍》首集《不負14億》上周六播出，不但披露公安部原副部長孫力軍的「政治團夥」網絡，更透露孫力軍受賄數億。片段披露，孫力軍的「政治團夥」網...
2022-01-17
日本春天的重要活動是賞櫻，賞櫻季大約兩個月後才開始。不過位於本州中部的茨城縣，有櫻花樹已開花。據悉，開花櫻樹是當地的市花兼固有品種日立紅寒櫻，其特色是開花早但速度慢、賞花期較長。日媒報道指，在茨城縣日...
2022-01-17
疫情持續發酵，市場觀望氣氛揮之不去，惟指標屋苑亦備受用家追捧。美聯區域聯席董事施衍銘指出，鰂魚涌太古城隋宮閣高層D室，面積約747方呎，為三房一套間隔，外望內園景，屬該屋苑優質單位，以1655萬元售出...
2022-01-17
美股上周五個別發展，杜指下跌201點，納指及標指則向好；港股恒指上周五收跌46點，報24383點，惟全周仍升890點。有市場人士預計，恒指今日走勢變化不大，有可能會平開，並於23000至24000點水...
2022-01-17
澳洲政府日前第二度撤銷世界網球一哥杜高域簽證，此子隨即提出終極上訴，墨爾本聯邦法庭周日早上開庭處理，結果判其敗訴需遞解出境，按法例面臨未來三年不可再入境。這名塞爾維亞名將表示會尊重判決即晚離開澳洲，不...
2022-01-17
陳嘉寶（Anjaylia）在17年下嫁初戀男友、長洲富二代黃頌祈（Epaphras）後，先後在19年初及20年9月誕下兩女，上年7月宣佈再度有喜，但未有透露第三胎性別。Anjay昨日於社交網報喜，宣佈...
2022-01-17
2021年底，政府公布《2020年香港貧窮情況報告》，本港的貧窮人口達165萬，創歷年新高。報告分析主要原因是疫情引致經濟環境惡化，基層勞工首當其衝。這個問題不獨發生在香港，世界銀行就預計疫情會令貧窮...
2022-01-17
昨日舉行三泥七草混合賽事，莫雷拉憑方廄「雷霆戰駒」、羅廄「啱啱好」、蔡廄「醉眼光」和沈廄「浪漫勇士」四W兼成為騎師王；而方嘉柏與沈集成分別另贏「星運明爵」和「浪漫組合」齊齊起孖，恰巧兩駒都是由田泰安建...
2022-01-17