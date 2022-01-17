前月認戀上月嫁 38歲李荷妮6月做媽咪

韓劇《One The Woman》主角、現年38歲的李荷妮，去年11月承認和圈外男友的戀情，上月21日即宣佈下嫁男友，昨日被韓媒指她其實是「奉子成婚」。李荷妮所屬的公司昨日證實她的喜訊，發言人表示：「李荷妮迎來珍貴的新生命，現在已懷孕4個月，預產期為6月。為孕婦和胎兒的安定，故未能提前告知，敬請見諒，請各位為李荷妮將出生的孩子送上溫暖祝福。」李荷妮上月在SBS演技大賞，憑《One》劇奪得最優秀女子演技獎，領獎時亦不忘感謝老公。