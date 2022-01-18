髮型：Torres Pang @via il colpo(Steven&Felix)
化妝：King Yip(Archie)、Mavis Chan(Steven)、 Wasabi Cheung(Felix)@Kings Makeup
劇中Felix和火雞家庭背景有天壤之別，Felix富有到堅離地，而火雞就要靠獎學金入讀名校，不過他們笑指現實中兩種生活都未試過。Felix怕演唔好開劇前仲搵老師惡補演技，而火雞因拍劇第一次見識鐵皮屋，「以前真係冇機會參觀過裏面個結構，原來都有冷氣嘅。」
三人中得Archie有感情戲，他覺得跟Lolita（蔡愷穎）談情最難拿捏，「雖然有感情線，但乜都冇發生過，我哋唔需要對戲O添！（Felix：因為已經係！）你唔好亂講嘢，所有誤會都係咁樣爆出嚟！我哋兩個啲戲係冇乜對白，所以唔使對戲，但要做到嗰份尷尬，係另一種困難，加上我哋好friend做呢啲仲尷尬，但導演話『就係要你哋尷尬』，我哋每次停機仲會不停咁笑。」
不過三人都認同拍攝過程好開心，又大爆Rock瘀事，「有單笑料，有次Rock坐落張枱冧咗，但係Sherman同Aeren一齊坐都冇事，哈哈！」Archie自爆都心廣體胖，「我唔敢磅，但有日拍拍吓我條校服褲唔係緊咁簡單，係爆咗粒鈕。」雖然他們坦承最愛始終是唱歌，但有機會都想再演戲，Archie和火雞都想演古惑仔，「我想演奸角或者古惑仔嗰啲角色，好似鄭伊健好型。」火雞說：「我都想做黑社會，有人話我唔使點化妝都似黑社會。（Felix：啲人話你似黑社會啲O靚咋！）咁做咗低先有得做高嘛！」而Felix就想演癲佬，「演精神分裂嗰啲角色，多啲發揮空間。」