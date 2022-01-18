■三人笑指因太熟經常雞啄唔斷，俾導演要求停口。

■Archie自爆跟Rock在拍劇期間，身形暴脹。

■Felix要演離地有錢仔，單是講對白節奏已考起他。

■火雞演基層學生想靠知識改變命運，所以成為「學霸」。

■Archie和Lolita有曖昧感情戲，因太熟反而仲尷尬。

「聲夢」Archie（冼靖峰）、火雞（Steven、孫漢霖）和Felix（林智樂）在《青春本我》齊演學生，首次拍劇他們大呼過癮，仲大爆拍攝時有不少趣事。三人雖然對唱歌興趣較大，但有機會都想繼續嘗試演戲，Felix望有機會演癲佬角色，而Archie和火雞對古惑仔角色特別有興趣。 採訪：杜淑霞 協力：秦詠姿 攝影：葉君海、沈健程髮型：Torres Pang @via il colpo(Steven&Felix)化妝：King Yip(Archie)、Mavis Chan(Steven)、 Wasabi Cheung(Felix)@Kings Makeup劇中Felix和火雞家庭背景有天壤之別，Felix富有到堅離地，而火雞就要靠獎學金入讀名校，不過他們笑指現實中兩種生活都未試過。Felix怕演唔好開劇前仲搵老師惡補演技，而火雞因拍劇第一次見識鐵皮屋，「以前真係冇機會參觀過裏面個結構，原來都有冷氣嘅。」三人中得Archie有感情戲，他覺得跟Lolita（蔡愷穎）談情最難拿捏，「雖然有感情線，但乜都冇發生過，我哋唔需要對戲O添！（Felix：因為已經係！）你唔好亂講嘢，所有誤會都係咁樣爆出嚟！我哋兩個啲戲係冇乜對白，所以唔使對戲，但要做到嗰份尷尬，係另一種困難，加上我哋好friend做呢啲仲尷尬，但導演話『就係要你哋尷尬』，我哋每次停機仲會不停咁笑。」不過三人都認同拍攝過程好開心，又大爆Rock瘀事，「有單笑料，有次Rock坐落張枱冧咗，但係Sherman同Aeren一齊坐都冇事，哈哈！」Archie自爆都心廣體胖，「我唔敢磅，但有日拍拍吓我條校服褲唔係緊咁簡單，係爆咗粒鈕。」雖然他們坦承最愛始終是唱歌，但有機會都想再演戲，Archie和火雞都想演古惑仔，「我想演奸角或者古惑仔嗰啲角色，好似鄭伊健好型。」火雞說：「我都想做黑社會，有人話我唔使點化妝都似黑社會。（Felix：啲人話你似黑社會啲O靚咋！）咁做咗低先有得做高嘛！」而Felix就想演癲佬，「演精神分裂嗰啲角色，多啲發揮空間。」