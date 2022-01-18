■吳尊不時分享與家人的開心合照。

■王力宏被前妻質疑買「網軍」製輿論。

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式踢爆出軌等惡行，「左思右想」才認錯的他，日前又爆出搖門硬闖家門嚇哭子女，前妻其後出示收據，踢爆有人透過買「網軍」製造網上輿論，營造出以往的正面形象。而吳尊在社交網中，「好爸爸」和「好老公」的形象亦獲不少網民讚賞，他經常分享一家四口幸福合照，有網民就留言說：「希望你是娛樂圈真正的內外兼修，千萬不要做些讓人掉眼鏡的事」，又叮囑曾向粉絲隱瞞已婚多年的吳尊「別學力宏」，吳尊就留言回應道：「好好珍惜明天就會更好，大家加油。」圖：資料圖片