軒仔《On my way》膺五台冠軍

■軒仔亦有演出《On my way》的MV。

張敬軒監製及主唱的《On my way》大受歡迎，接連奪得TVB《JSG勁歌金曲》及ViuTV《Chill Club推介榜》榜首寶座，以及商台《叱咤903專業推介》、新城電台《勁爆本地榜》及港台《中文歌曲龍虎榜》冠軍，成為今年首支「五台冠軍歌」，軒仔亦成為今年首位奪得五台冠軍的歌手。欣聞喜訊的軒仔表示：「呢首歌係有好多自己嘅經歷喺入面，亦都係作為入行二十年送畀自己嘅禮物，可以話回顧、總結，甚至係一個開始。新一年啱啱開始，得到五台冠軍歌當然開心，多謝製作團隊，多謝媒體、歌迷、網民支持，嚟緊將會係重新開始，會繼續努力做好音樂。」軒仔的大碟《The Brightest Darkness》亦是奪得最多五台冠軍歌的唱片。