■綾瀨遙未知會否在新劇晒身材。

日本富士電視台昨日宣佈，從未擔正演出該台「月九」劇（周一晚上9時播劇集）的綾瀨遙，將首次擔演4月「月九」劇《前男友的遺言狀》，更是她首次扮演律師！遙妹主演的新劇改編自同名得獎小說，內容講述扮演律師的她，前男友去世後留下巨額遺產，遺言竟稱該筆遺產要留給殺死他的犯人，遙妹遂追查背後原因。除遙妹的新劇外，日本NTV台昨日亦公佈4月推出新版本《金田一少年之事件簿》，道枝駿佑將扮演第五代金田一，他獲悉時更開心到爆喊！圖：網上圖片