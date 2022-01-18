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出差邀女友上酒店過夜　東出昌大遭事務所炒魷

2022-01-18 列印
■東出昌大和渡邊杏前年離婚。
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現年33歲的東出昌大與長澤正美等合演的《信用欺詐師JP英雄篇》，日前在日本上映，東出的出軌醜聞再度成為網民話題，當地傳媒亦有繼續追訪他的艷史。

東出兩年前被爆於17年拍戲時，背孕妻渡邊杏搭上拍檔當時未成年的唐田英里佳，婚外情維時長達3年，東出與杏最後離婚。去年10月，東出被爆有一名美日混血兒新女友，並於廣島出差拍外景期間，頻叫女友到酒店過夜，連度三晚春宵！昨有報道指東出將於本月底離開事務所作獨立發展，聲稱「離巢」發展的他其實是被炒魷！原因是事務所對他忍無可忍，要他今月底走人！圖：網上圖片■唐田英里佳早前擬復出幕前即被轟「無恥」。
■唐田英里佳早前擬復出幕前即被轟「無恥」。


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