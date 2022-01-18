MIRROR開心被Collar超越 姜濤私竇曝光冇不快：預咗啦

■姜濤被拍到打完波返私竇，但他沒有不開心。資料圖片

■Collar出道氣勢凌厲，師兄組合MIRROR也戥她們開心。資料圖片

■《季前賽》是今年ViuTV的重頭劇。

■MIRROR與ERROR成員接受訪問。

■Yoyo成為《造星IV》首位跑出演戲的學員。

■193與肥仔繼續拍住上合作劇集。

■張繼聰自言自由度大，會分別亮相不同電視台。

MIRROR成員姜濤早前被拍到打完波後返回私竇休息，昨日他出席ViuTV新劇《季前賽》開鏡活動時承認另外租了地方放置物品，又強調新居曝光沒有不開心，因為做藝人預了，但希望粉絲可以給予他空間。至於師妹組合Collar出道新曲短短兩日半便破百萬點擊，超越了MIRROR的《Boss》紀錄，Stanley稱這是開心事，因樂見娛樂圈百花齊放。姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業、郭嘉駿（193）、吳啟洋（Phoebus）、張繼聰及葛綽瑤（Yoyo）等昨日出席ViuTV新劇《季前賽》開鏡活動。姜濤望歌聲為小天瑜打氣早前姜濤拍片為6歲病童周天瑜打氣，問他是否會到醫院探望天瑜？姜濤透露已跟天瑜的爸爸聯絡過，由於疫情關係不能到醫院探望，疫情好轉後會跟公司商量。姜濤說：「看他們（天瑜家人）想我怎樣做，因為可以做的事有限，希望多些人知道這件事，如果我的歌能夠幫到人，身為歌手的確會很開心。」問到姜濤初嘗獨居滋味，他表示由於銅鑼灣不夠地方，所以租了新居放置物品，加上銅鑼灣每逢節日人太多，姜濤強調新居只是租，如果自己買樓會好開心分享。至於人紅私生活被公開？姜濤坦然：「做藝人預了，沒有不開心，但希望粉絲能給予我多些空間。」Stanley指花姐百足咁多爪早前同公司女團Collar推出新歌《Call My Name!》MV，點擊率在短短兩日半便破百萬，超越MIRROR的《Boss》紀錄，Stanley稱這是開心事，娛樂圈百花齊放才有競爭進步。問到有粉絲投訴公司資源大量投放在Collar身上，連IG也管理不善，Stanley說：「我們要學習做得更好，（粉絲投訴花姐管理不善？）花姐實在百足咁多爪，理太多嘢。」193透露在劇中將為藝術犧牲剃頭，他笑言：「剃頭時希望能留一些陰，因為我是偶像嘛！」即被其他藝人指他將會變成河童。Yoyo冇入Collar不覺可惜張繼聰過往經常在籃球場上受傷，試過咬傷脷及裂肋骨，今次為新劇重新練習籃球，問他首次接拍ViuTV劇集，會否影響與TVB關係？他說：「我一直與任何人關係也很好，現在簽了古天樂旗下，自由度更大。」問到王祖藍可有找他？張繼聰表示：「有，去年曾志偉及祖藍找我合作，但當時我正拍攝電影。」首次拍劇的葛綽瑤（Yoyo）在劇中飾演軍醫，問到可會與男演員有身體接觸？她笑指，因為針灸所以沒機會點到。問到未能加入女團Collar可會失望？Yoyo說：「不會，就算不是女團也有很好的發展機會。」