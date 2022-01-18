丁子朗戴祖儀拍激情戲咀到出血

■伍樂怡打中余德丞要害，笑爆全場。

丁子朗、余德丞、戴祖儀及伍樂怡等昨日出席TVB新劇《青春不要臉》宣傳，他們在現埸重演當年TVB賀台慶「踩雞蛋」及籌款騷「心口碎大石」兩大經曲場面，但伍樂怡失手打中余德丞的要害，令對方十分痛苦。丁子朗劇中艷福無邊，與戴祖儀有很多激情動作戲，由於太投入，用力過度咬損對方的嘴唇，慶幸與祖儀好朋友，沒有隔膜。戴祖儀被丁子朗咬爆嘴唇，她說好特別的嘗試，現實中未試過，拍攝時感到痛，停機後才發現有血。問祖儀會否與丁子朗咬出愛火？她笑言好專業，這三星期對方是她唯一的愛，之後期待下一個的愛。