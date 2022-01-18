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「水行俠」Jason傳撻着安柏導致婚變

2022-01-18 列印
■Jason和安柏被指拍《水行俠2》時眉來眼去。資料圖片
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「水行俠」Jason Momoa跟Lisa Bonet上周宣佈離婚，結束近5年婚姻及16年情，近日有傳離婚跟安柏赫特（Amber Heard）有關！Jason跟安柏剛拍畢《水行俠2》，早前已傳出二人在片場互相調情。

安柏早有拆散別人家庭的前科，2011年她跟尊尼特普（Johnny Depp）合作《加勒比醉愛日記》戲假情真，翌年導致尊尼跟法國女星Vanessa Paradis分手，14年情玩完。去年，安柏突然宣佈做媽媽，找來代母為她生產，去年底她被指跟拍拖近一年的女攝影師Bianca Butti分手，原因是她們有數個月都分隔異地。■Jason跟Lisa上周宣佈離婚，結束16年情。資料圖片
■Jason跟Lisa上周宣佈離婚，結束16年情。資料圖片


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