■《隔壁的Chikara》演員陣容包括松本潤、菜菜子及上戶彩。

日本尊尼事務所一哥組合嵐成員松本潤，繼特備劇及電影版《0.1無罪真相》之後，近日再拍朝日電視台大卡士劇集《隔壁的Chikara》，劇中演員包括扮演他妻子的上戶彩及第三次合作的松嶋菜菜子。松本潤在劇中扮演關心鄰居的暖男，不過，記者會上菜菜子卻對他大表關心。松本與菜菜子曾扮演姊弟，今次第三次合作，菜菜子大讚相隔多年之後，松本已成熟了很多，但菜菜子好關心松本的感情生活，「看着他我就想：『他有沒有遇上對象呢？』、『結不結到婚呢？』我相當擔心呢！」松本則尷尬稱：「你這樣講，所有記者都只會寫這幾句了。」令全場爆笑。