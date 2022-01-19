T-ara前成員昭妍宣佈嫁細九歲足球員

■比昭妍細九歲的趙佑民幾靚仔。

出道13年的韓國女團T-ara的34歲前成員昭妍昨日突爆婚訊，與年紀比她細九歲的25歲靚仔足球員趙佑民姊弟戀開花結果，已決定結婚，但因趙佑民要完成球季之後才會行婚禮，預計要到11月才舉行。昭妍所屬事務所已承認消息，並表示婚禮之前，昭妍為照顧趙佑民，已一起生活。據指昭妍與趙佑民於2019年在朋友介紹下認識，其後發展成情侶，約拍拖三年就決定結婚。昭妍於2009年以T-ara主唱出道，到2017年離隊，婚訊傳出後，昭妍也在其社交網公佈喜訊及感謝fans，並表示日後以更成熟的一面和更好的音樂答謝大家。