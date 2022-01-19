奧斯卡《月光騎士》陷人格分裂

漫威推出多部劇集如《溫黛與幻視》、《洛基》等都大獲好評，今年再乘勢推出《月光騎士》，將於3月30日上架。劇集由《沙丘瀚戰》男星奧斯卡艾薩主演，首段預告曝光，奧斯卡飾演前海軍陸戰隊士兵Marc Spector，在埃及瀕死後獲埃及月神Khonshu拯救，之後他患上解離性身分障礙（人格分裂症），他經常聽到有另一把聲跟他說話，其多重身份讓他捲入致命的鬥爭中，並成為拯救弱小的英雄；《情留半天》男星伊凡鶴基則飾演反派。