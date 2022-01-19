《Drive My Car》獲日奧斯卡九項提名

有日本奧斯卡之稱的《第45屆日本電影學院賞》昨公佈入圍名單，在美國多個影評人協會中奪得獎項的《Drive My Car》獲多達九項提名領先，包括最佳電影、導演、編劇、影帝及最佳新人等。男主角西島秀俊與《得不到守護的人們》佐藤健、《孤狼之血Level 2》松坂桃李、《花束般的戀愛》的菅田將暉及《美妙世界》的役所廣司等爭影帝。而影后方面，《養老金沒有了！》的天海祐希將與《花束般的戀愛》的有村架純、《接棒家族》的永野芽郁、《生命停車場》吉永小百合及《錯視畫的牙》松岡茉優爭獎。