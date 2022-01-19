花姐籲粉絲勿再「私追」 姜濤：請真的給我一點空間

■姜濤和花姐先後在個人社交網發文。

■姜濤經常提醒自己不要自滿。

MIRROR成員姜濤近日被發現租屋獨居，前日出席記者會時，稱是為放置過多物品及為方便出入會到新居住幾天，希望粉絲能給他多些空間，但他其後在深夜於社交網限時動態留言「請真的給我一點空間」，看來事與願違。姜濤的經理人花姐亦發文，呼籲外界及粉絲尊重藝人的私人空間，懇請粉絲不要再進行「私追」（刺探騷擾藝人私人生活）行為。另外，姜濤早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問在前日播出，姜濤在重提中學時期是200磅肥仔，曾被取笑和欺凌，「我內心深處唔肯承認自己咁肥……可能大家話我肥，我都會攻擊返人哋……呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。」姜濤現在名利雙收，但他會時刻提醒自己不要自滿。圖：網上及資料圖片