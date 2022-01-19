  • 2022年1月19日 星期三
  • 15º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 張家朗李嘉欣Omicron檢測消費券

日報新聞 > 娛樂

容祖兒回港陪媽咪 鍾嘉欣返加o氹女瞓

2022-01-19 列印
■祖兒心急回港見媽咪。
Previous Next

連月忙於在內地工作的容祖兒，昨日在社交網上載搭飛機回港的自拍照，心急陪媽咪食飯的她留言寫道：「媽咪唔該今晚等埋我食飯」，有網民就搞笑地提醒祖兒「記住去換身份證」！
  另外，鍾嘉欣昨日出席商場活動時表示，原本是在上周離港返回加拿大，因班機問題延至今天出發，身在加拿大的5歲囡囡還說等嘉欣回家陪瞓覺呢！嘉欣亦稱，未必能再離開家人三個月，會否再回港拍劇要深思熟慮。 ■鍾嘉欣離港前出席活動拜早年。
■鍾嘉欣離港前出席活動拜早年。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd