胡楓90大壽備戰開騷

■林建明祝壽星公胡楓身心健康。

娛圈長青樹胡楓（修哥）昨日90大壽，「大姐明」林建明昨於社交網上載早前的合照，並留言祝賀道：「90歲胡修修，生日高興！身心健康！」杜自持等好友前晚為修哥慶生，從社交網的照片可見，修哥在生日蛋糕前誠心許願，杜自持留言表示：「非常高興能為這位傳奇胡楓叔叔在我家裏慶祝他90歲生日。」杜亦透露，飯後和胡楓一起練歌，指胡楓的90歲演唱會「將在第5波疫情告吹後繼續積極進行」。