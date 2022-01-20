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林淑敏：《愛．回家》出鏡倉鼠已回家

2022-01-20 列印
■林淑敏和倉鼠有對手戲。網上圖片
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日前有倉鼠被驗出帶新冠病毒，成為城中熱話。林淑敏和許家傑昨午出席TVB處境劇《愛．回家開心速遞》宣傳活動時，談到昨晚播出的一集有倉鼠出鏡，林淑敏指這集一早拍完，出鏡的倉鼠完成拍攝後「已由主人帶回家」。

許家傑認為處境劇有時會有「預言」，林淑敏笑言希望有她中頭獎的劇情，許家傑則希望能有大家身體健康，疫情快過的劇組！■林淑敏和許家傑大派利是……封。
■林淑敏和許家傑大派利是……封。


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