林淑敏：《愛．回家》出鏡倉鼠已回家

■林淑敏和許家傑大派利是……封。

日前有倉鼠被驗出帶新冠病毒，成為城中熱話。林淑敏和許家傑昨午出席TVB處境劇《愛．回家開心速遞》宣傳活動時，談到昨晚播出的一集有倉鼠出鏡，林淑敏指這集一早拍完，出鏡的倉鼠完成拍攝後「已由主人帶回家」。許家傑認為處境劇有時會有「預言」，林淑敏笑言希望有她中頭獎的劇情，許家傑則希望能有大家身體健康，疫情快過的劇組！