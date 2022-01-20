■剛力與前澤拍拖時被指愛炫富。

■現年30歲的梅村曾是樂隊鼓手。

剛力彩芽去年初與超級富豪前澤友作分手後，日前爆出與「富二代」新歡、舞台劇拍檔丘山晴已拍拖兼過夜。46歲的前澤上月底完成太空站之旅返回地球，日前就被日媒攝得與女子樂隊SILENT SIREN前鼓手、現年30歲的梅村妃奈子秘密約會。前澤被指與剛力分手後不停約飯局覓新歡，經朋友介紹認識梅村並拍拖，前澤到哈薩克的太空基地時她亦有陪行。梅村曾和隊友多次來港開騷，去年9月突然宣佈離隊獨立發展，目測有D Cup上圍的她，樣貌和身形「變化」屢成網民話題。前澤亦被攝得捧女友場後，接伊人到高級鐵板燒店撐枱腳，兩人亦被指會互到對方家中過夜。