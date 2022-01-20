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Marf何啟華 呼籲勿因恐慌棄養倉鼠

2022-01-20 列印
■愛動物的Marf心痛倉鼠被棄養。
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有寵物店員工確診新冠肺炎，香港懷疑爆全球首宗倉鼠傳人個案，漁護署宣佈將34間寵物店的逾2000隻倉鼠「人道處理」，事件惹來爭議，有網民發起聯署，要求漁護署撤回「殺鼠令」，同時呼籲市民勿棄養。曾任獸醫護士的COLLAR成員Marf及ERROR成員何啟華（Dee）都在IG限時動態上載倉鼠圖片，留言呼籲倉鼠主人勿因恐懼而棄養，為小生命發聲。

另外，洪永城和老婆Inez雖然剛剛升呢做父母，一向愛狗的他們未因囡囡出世，而忽略了領養不久的金毛尋回犬Molly，日前Molly生日，兩夫婦為愛犬準備生日蛋糕，戴上生日帽的Molly一見蛋糕即表現興奮，更將蛋糕秒速吞掉。■Dee放了倉鼠照片為小動物發聲。
■Dee放了倉鼠照片為小動物發聲。
■洪永城為愛犬準備生日蛋糕。
■洪永城為愛犬準備生日蛋糕。


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