■李嘉欣早前突因血壓下降而要入ICU搶救，幸最終無事。

李嘉欣於上周六（15日）在社交網上載瞓病牀的照片，透露自己因血壓下降被緊急送院，因身體多個器官受影響，要在ICU搶救了48小時，幸最終沒事，她亦已出院返家。事隔數天，「執返條命」的嘉欣更已完全回復精神，前晚還在社交網再發新照片，自爆相約胞姐為好友慶祝生日。照片中見嘉欣化上淡妝，精神飽滿，已不見當日臥在病牀期間的浮腫面容，看來已完全走出徘徊生死一瞬間的陰影，嘉欣的好友也留言：「Good health to all.You are amazing.」嘉欣更獲胞姐和好友體貼地特意捧蛋糕到她面前影合照，以減少她走動。