《飯戲攻心》演張繼聰陳湛文大佬 黃子華狂窒細佬似做棟篤笑

■戲中靠叉燒聯絡三兄弟親情，現實中子華感情最深是媽媽牌雪菜肉絲麵、阿聰最愛媽咪牌菜心炒牛肉，Peter就最掛住家中的炆冬菇。

■子華和阿聰戲中兩兄弟會爭女友鄧麗欣。

■子華跟「馬來西亞女神」林明禎有感情戲，他大讚對方學廣東話叻。

■六位主角戲中大量同場戲，日日都拍得好開心。

■Peter戲中首次跟王菀之飾演一對。

■子華唔准人叫「子華哥」，要叫就叫「濟哥」。

■阿聰讚子華不但喜劇強，演認真戲一樣好細膩。

■Peter開心跟子華和阿聰合作偷師。

「子華神」黃子華繼去年《乜代宗師》後，今年再有賀歲片《飯戲攻心》，拍住張繼聰和陳湛文（Peter）合演三兄弟。三人雖然首度合作，但齋睇訪問時互窒的相處情況，已知好有火花，子華甫開始已聲言同兩人唔係好熟，話狂讚他的阿聰當他是古人，又笑指睇Peter 演的《三夫》大，更不肯俾他們稱呼「子華哥」，要求他們尊稱為「濟哥」。成個訪問勁多笑位，似十足棟篤笑，暫時滿足一下一眾子華迷。 採訪：杜杜 攝影：沈健程、葉君海髮型：Helen（子華）、jobbylee@gmail.com（阿聰）、Anthony Wong（Peter）化妝：阿玉（子華）、Levina Bo（阿聰）、Lisa.C Makeup Art（Peter）服飾：mijosu、eye's Buddy（Peter）講到三人戲裏戲外關係，子華搞笑話：「私底下真係唔係好熟囉！睇佢哋戲大咁樣啫！睇《三夫》呀！無辦法，我喺戲入面係好愛佢哋，我成日遠距離睇住佢哋，睇睇吓有feel真係當佢哋細佬，o依家就當番佢哋前輩。」被玩的Peter無奈話：「點呀！《三夫》18年尾先上，咁你唔係大我好多歲喎！」不過他亦大讚子華，「一個係神級演員，一個係我好尊重嘅師兄，可以同佢哋首次合作當然係好緊張啦！我好驚我呢啲小師弟或者後輩出錯！俾佢哋揶揄取笑，但聰哥唔會藐視我，子華仲犀利，佢係一個好好嘅聆聽者，接收能力好高。」子華神回，「冇對白我唔應該講㗎嘛，咪唯有聆聽。」自嘲變古人阿聰最開心跟偶像子華合作，「對子華感覺同全香港人一樣，全部棟篤笑同埋戲都有睇。」被阿聰狂讚，子華忍唔住再爆，「我開始覺得自己好似戴麟趾爵士，好似啲古人咁，變咗麥里浩夫人咁樣。」而私底下阿聰亦跟子華好啱傾，「我哋對武術好有興趣。」Peter玩踢爆，「拳賽就拳賽啦！武術！」阿聰說：「我哋講蔡李佛嗰啲你行開咗啫！」子華亦幫口，「點穴啲嘢你唔明㗎啦！」阿聰：「費事同你講，內功都冇。」Peter坦言冇份參與睇拳賽，子華即寸他，「佢成日想攀附我哋作為武術界嘅巨子。」阿聰話子華比他追得更貼拳賽消息。不過子華自爆戲中被阿聰搶女友鄧麗欣，但阿聰反駁，「佢會用搶，我會話我曾經讓過我最心愛嘅女人畀佢。」子華：「你都唔知佢讓咗畀你，『孔融讓梨』都話畀對方知呀大哥，但被讓都難能可貴嘅。」追問阿聰和子華有否互相切磋，「戲入面有囉！」子華再爆，「咪中咗囉！梗係我中啦！手長腳長！」阿聰說：「我有支籐條要打佢，佢本身有個護脊喺後面，我可以盡情打落去，點知我拉弓時見到佢個護脊移咗位，但已經收唔到手，啱啱打中佢冇墊嗰度，我心諗死啦！」但子華笑說：「好彩，我都可以打返人哋一嘢。」Peter舉手，「咪還返一嘢畀我囉！」不過子華坦承被打時堅痛，「好彩係雞毛掃啫！嗰吓打完我都呆咗，好似搵車撞咗一下咁。」阿聰話之後大家冇停繼續演，反應好真實。被尊稱「濟哥」訪問期間，阿聰和Peter不時尊稱子華做「濟哥」，仲令白只躺着也中槍，阿聰說：「初初我梗係嗌子華哥，點會好似Peter咁一入嚟就嗌子華，我哋啲中生代好識規矩，但子華哥就話『白只嗰啲都係嗌我子華，但你嗌子華哥』，但係我真係衝破唔到。」子華：「佢已經俾呢行沾污咗佢清白嘅心靈，佢o依家變咗個世界聰。」阿聰再解釋，「如果訪問時咁嗌，下面啲回應會話『你係乜水嗌人子華，我唔夠白只輩分高，攞獎後勁咗』」子華：「白只自從攞獎後就目中無人。」子華最後諗到方法，「有啲名好適合嗌哥，譬如發哥、四哥，但子華唔啱，我話可以嗌哥，但叫我做『濟哥』。」阿聰解釋，「你有冇睇過套江湖片係發哥做叫『濟哥』。」所講是發哥主演的《江湖情》和《英雄好漢》中黑社會大佬角色「李阿劑」，戲中被尊稱濟哥。Peter透露王菀之就最醒目，「佢直接嗌佢Kamisama（神）。」問到子華感受，他無奈說：「都唔知講緊咩文，佢哋日日都用唔同語文溝通。」近年社會氣氛差，子華承認要拍喜劇o氹人笑更難，早前跟鄭中基拍廣告時都討論過，「o依家可唔可以拍一啲純搞笑戲，我哋都覺得唔得，所以我好鍾意呢套戲，佢有種情懷，當然有晒喜劇元素同戲劇效果，兩個親愛嘅兄弟鍾意一個女仔，同埋難度好高，用幾餐飯嚟到搞掂呢場，o依家需要呢啲戲，同埋香港觀眾個接受力，因為搞嗰啲純搞笑，短片睇晒，你點贏啲短片啫！一分鐘已經爆，再搞落去都攰唔會睇，真係要做到好引人入戲，先可以《飯戲攻心》。」