■Gaspard曾與鞏俐合演《羔羊前傳》。

37歲法國影帝Gaspard Ulliel於周二滑雪期間發生意外，沒戴頭盔的他頭部重傷，延至翌日不治。圖：網上圖片享年37歲的Gaspard Ulliel周二在阿爾卑斯山滑雪期間，與另一人相撞，沒戴上頭盔的他頭部受傷由直升機送院，延至前日不治，終年37歲；警方指事發時天氣良好。Gaspard曾於07年與鞏俐合演電影《沉默的羔羊前傳之揭開罪幕》，17年憑《愛到世界盡頭》贏得法國凱撒獎影帝寶座，在《時裝巨人的狂情歲月》中扮演時裝大師聖羅蘭，再獲提名凱撒影帝。他在漫威新劇《月光騎士》飾演Midnight Man，成為他的遺作。眾多影迷及圈中人為他的離世感到哀傷和可惜。