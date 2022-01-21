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處女擔正首映 光希激動落淚

2022-01-21 列印
■光希感謝台前幕後傾力製作新片。
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木村拓哉的幼女木村光希（Koki），前晚在東京出席處女擔正電影《牛首村》的首映禮，她坦言演出時樂在其中，台前幕後亦齊心合力，「希望大家多多支持」說畢更激動落淚！圖：網上圖片

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