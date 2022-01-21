服飾：htoo@eye's Buddy、mijosu(Peter)、doublepark(珈其)
珈其承認劇中好多對手都是初次合作，但好快便熟絡，鏡頭前後都有講有笑勁開心，「真係拍得好開心，基本上每個場口都會有爆蟹（行內術語即爆笑）NG。有次我要喺度食蝦餃，導演就話今次試吓誇張演，好似漫畫咁，我就試一個，我喺度誇張做，佢哋個個全部笑到震晒，Peter算係比較忍到，但都焗焗哋蟹（忍緊笑），後尾全部人爆晒出嚟。」第一個爆笑的Yoshi話，「因為嗰幕真係好卡通化，佢本身都黐線，但係再黐線10倍。」Peter亦投訴珈其會先忍不住笑，「佢自己都心虛，隻蟹就漏咗出嚟害埋人。」
由於拍得開心，加上鏡粉經常萬歲撐偶像，搞到Yoshi心廣體胖。珈其說：「大家成日萬歲開心吓，最勁有次Lokman fans同皮皮（Frankie）fans都萬歲，分咗午餐場同晚餐場，幾誇張，包咗成組食飯仲有甜品。」Yoshi補充，「佢哋係要推車仔入嚟，一箱箱咁，嗰時我係肥咗，諗住減肥都減唔到，Hanna（陳漢娜）佢係食素，每日午餐盒喺度食番薯，我見佢愈食愈瘦，我就愈食愈肥。」初次拍ViuTV劇的Peter，更用好享受來形容，「好大原因係呢班人令我好開心，縱然我哋會拍成14至16粒鐘，其實係好攰，但有大家互相陪住一齊笑，就算攰都會生返啲力出嚟，可以繼續做返戲，煞科我係有啲掛住，甚至期待同一個班底有第二樣嘢會發生。」