■珈其去年試了綜藝及做DJ，今年想試做舞台劇。

■《IT狗》表現獲讚，Yoshi想新一年多演戲。

■Peter囡囡出世3個月，所以新年望努力搵錢。

■三人都話一班演員合作得勁開心。

■珈其被爆對住凌文龍特別容易放笑彈。

■劇中Peter同Yoshi演鬥氣冤家，擦出不少火花。

岑珈其、陳湛文（Peter）和余逸思（Yoshi）首度合作ViuTV新劇《IT狗》，由於劇集屬輕鬆喜劇，加上群戲多，三人都話拍得極度開心，未o氹觀眾笑前，一班演員現場已笑餐死。Peter和Yoshi更怨拍劇經驗最豐富的珈其，經常狂派笑彈，搞到大家都忍唔住笑要NG，不過他們都希望原班人馬有機會再合作。 採訪：杜杜 攝影：葉君海服飾：htoo@eye's Buddy、mijosu(Peter)、doublepark(珈其)珈其承認劇中好多對手都是初次合作，但好快便熟絡，鏡頭前後都有講有笑勁開心，「真係拍得好開心，基本上每個場口都會有爆蟹（行內術語即爆笑）NG。有次我要喺度食蝦餃，導演就話今次試吓誇張演，好似漫畫咁，我就試一個，我喺度誇張做，佢哋個個全部笑到震晒，Peter算係比較忍到，但都焗焗哋蟹（忍緊笑），後尾全部人爆晒出嚟。」第一個爆笑的Yoshi話，「因為嗰幕真係好卡通化，佢本身都黐線，但係再黐線10倍。」Peter亦投訴珈其會先忍不住笑，「佢自己都心虛，隻蟹就漏咗出嚟害埋人。」由於拍得開心，加上鏡粉經常萬歲撐偶像，搞到Yoshi心廣體胖。珈其說：「大家成日萬歲開心吓，最勁有次Lokman fans同皮皮（Frankie）fans都萬歲，分咗午餐場同晚餐場，幾誇張，包咗成組食飯仲有甜品。」Yoshi補充，「佢哋係要推車仔入嚟，一箱箱咁，嗰時我係肥咗，諗住減肥都減唔到，Hanna（陳漢娜）佢係食素，每日午餐盒喺度食番薯，我見佢愈食愈瘦，我就愈食愈肥。」初次拍ViuTV劇的Peter，更用好享受來形容，「好大原因係呢班人令我好開心，縱然我哋會拍成14至16粒鐘，其實係好攰，但有大家互相陪住一齊笑，就算攰都會生返啲力出嚟，可以繼續做返戲，煞科我係有啲掛住，甚至期待同一個班底有第二樣嘢會發生。」