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八場紅館騷延至5月舉行 張敬軒期待疫後再見面

2022-01-21 列印
■軒仔希望疫情快點過去，可以再與歌迷見面。
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張敬軒的18場紅館演唱會《The Next 20 Hins Live Hong Kong》已順利演出10場，餘下8場因第五波疫情影響，為配合政府的防疫措施而延期。英皇娛樂昨日（20日）宣佈，原定1月6日至10日及1月13日至15日（共8場）軒仔演唱會，將延期至2022年5月舉辦。

已購票觀眾留意英皇娛樂官方網站及社交網專頁，相關後續安排將盡快於2月下旬公佈，通告表示：「主辦機構英皇娛樂集團及張敬軒先生感謝各方對軒仔的支持，我們會繼續努力，希望大家攜手做好防疫措施，讓疫情逐漸消退，我們十分期待之後與各位樂迷及觀眾見面。」■日前軒仔上載躺在空蕩蕩的紅館照片，歎未能如期開騷。
■日前軒仔上載躺在空蕩蕩的紅館照片，歎未能如期開騷。


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