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15歲Chantel「示愛」又食檸檬

2022-01-21 列印
■Chantel和Rock齊拜早年！
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姚焯菲（Chantel）和《聲夢》好友何晉樂（Rock），日前齊到黃大仙中心的「福虎『布』喜」新春佈置打卡迎新歲。在《青春本我》中人細鬼大的Chantel慘食「徐Sir」檸檬，當日就重演示愛一幕，但已有女友的Rock就搞笑地唔肯「交戲」笑言：「Sorry，我已經名草有主喇，哈哈！」

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