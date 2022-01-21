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Serrini「自肥」獲Stanley送吻

2022-01-21 列印
■Stanley輕吻Serrini的額頭。
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Serrini的情歌《樹》的MV前日上架，男主角是MIRROR成員邱士縉（Stanley），兩人扮演情侶，奉旨在遊艇及靚屋談情，甚至有男錫女額頭和牀上鏡頭！有網民就笑指Serrini是「自肥」!另外，Serrini邀Stanley做直播時，獲他讚演得不錯，她亦讚Stanley靚仔呢！■Serrini奉旨和Stanley談情。
■Serrini奉旨和Stanley談情。


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