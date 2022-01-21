Marf芯駖Winka Candy大爆私密事 COLLAR任講拍拖 團員遲到要罰

■團隊冇規定唔准拍拖，So Ching大方公開有男友。

■出道活動被插是「時裝災難」，幸好有天王黎明撐睇直播。

■Marf話目前冇時間拍拖，以事業為重。

■Marf早前被網友爆跟廣告模特兒盧思睿（Bryan）拍拖。

■Candy回應「前夫」因她而與「前妻」開火，「打情罵俏係夠恩愛先有。我哋有好多女fans支持，唔係『前妻』公敵。」

■Gao話隊友好自律，做隊長未覺大壓力。

■COLLAR概念照被指抄襲韓國男團NCT。

■Day笑指並非隊中「瞓覺擔當」，因大家都鍾意瞓覺。

■Winka大方公開家庭背景，以及媽咪病況。

■芯駖承認好甩碌，經常唔見手機。

由《全民造星IV》8位參賽者組成的女團COLLAR，出道即爆紅，連天王黎明都睇直播，ig開4個鐘已吸13.6萬關注，更有粉絲成立「前夫反擊戰」群組力撐，不過人紅自然是非多，同時亦惹起不少是非。COLLAR接受《頭條》訪問，除了回應種種爭議，仲講團隊禁忌同團規。而成員Marf會大談感情事；芯駖回應被插年紀大；Winka就公開複雜家庭背景；還有Candy自爆簽約後曾被花姐勸退。採訪：杜杜 攝影：沈健程、張詠森髮型：Heitai、Kenji Chan、Vic Lai、Kristy Wailing、Taurus Lee化妝：San Chan、Kineks Ho、Cathy Zhang、Janice Wong服裝：Majeparis(Gao)、Celine(Candy)、Chloe(Sumling)、Marcjacobs、Miumiu、Louboutinworld(Marf)、Sandroparis、Majeparis(Ivy)、Berluti、Hm、Louboutinworld(Soching)、Hm、Moncler(Winka)、Miumiu、Louboutinworld(Day)對於甫出道有好成績，隊長Gao 話：「首先要多謝支持我哋嘅人，對於我哋嚟講好驚喜，冇諗過咁多人支持。」COLLAR受關注同時亦惹是非， 首現身造型被踩「時裝災難」，又話LOGO、海報設計、出道歌《Call My Name》MV都有抄襲成份，Candy就澄清，「LOGO、影相甫士都有好多幕後團隊幫我哋設計，係佢哋心血同心思，希望大家唔好誤會佢哋係抄襲，辜負咗佢哋努力。」芯駖亦否認抄歌，「主流興呢種音樂，可能速度同埋唱法好類似，又未去到一模一樣。」Marf暫忘兒女私情團員犯錯會否有罰則？Gao透露暫時遲到有罰，「有個玩法就係遲到，第二日Call最早，呢個方法係由我哋偉大嘅阿Wing（經理人）諗嘅。」至於遲到擔當，Marf自動招認，「爛瞓成日都賴牀，可能鬧鐘要搵個傳統啲，手機已經救唔到我，但打電話會醒。」Winka即自告奪勇，「不如我做你鬧鐘。」她們又大讚公司開明，拍拖也不會是禁忌，Winka和So Ching舉晒手自認拍緊拖。不過早前被網友爆跟廣告模特兒盧思睿（Bryan）拍拖的Marf ，就強調目前事業為重，「自己係個着重情義嘅人，所以好多嘢會睇定啲先會去做下一步，O依家將重心擺晒喺團隊度，同埋我哋O依家根本連約朋友，同屋企見面時間都冇，所以戀情或者其他私事，暫時冇乜點處理住。」芯駖以35歲之齡入女團，惹起好多爭議，但她心情未受影響，「呢個問題一路都唔擔心，《造星IV》開始大家都知我年紀，好多粉絲DM我『你呢個年紀能夠去追夢，或者踏出嚟唔驚人哋指指點點，做自己鍾意嘅嘢，都激發佢哋放低固有嘅嘢去嘗試』。驚喜香港觀眾都走得幾前，接受能力都好高，同埋公司同阿Wing都好勇敢簽咗我，我唔覺得年齡係問題，尤其現今科技非常發達，大家保養好有心得，同埋我同佢哋相處完全冇芥蒂。」19歲的Day亦承認同芯駖冇代溝，「佢性格比真實年齡低，佢性格好有反差。」Winka盼患病媽媽康復Winka參加《造星IV》前已出道，當時接受新城財經台《原味生活館》訪問，講到成長在單親家庭，中五時媽媽因精神病入院，要獨力照顧細佬去糖水舖打工，之後仲要停學。她承認媽媽未康復，幸好18歲細佬好生性，「媽咪仲係嚴重，好希望有日佢會回復返以前咁，但無論媽咪變成點，我深信佢係支持我，細佬都好聽話，我比賽期間自己事都自己解決，屋企事比較少拎出嚟講，因唔係咩開心事，但係屋企同背景點變都好，唔限制我去做任何事，我想透過自己經歷去鼓勵有同樣經歷、家庭背景想追夢嘅人。」她更公開已跟男友同居，「唔需要隱瞞，當然我唔會喺街度咁公然啦！」她最開心細佬變了頭號fans，「佢最近竟然將IU張相轉咗做我張相，放喺銀包，我好開心呀！呢個好微細動作令到我好warm，I love you細佬！」Ivy和Candy一直被指唱跳實力不夠，兩人都承認有待改進。Candy更自爆簽約後曾被花姐勸退，「簽完約我哋一齊聽咗新歌，當時我哋食緊點心，花姐都喺度，佢就話『Candy你仲食得落，我係你就即刻毁約』（又用激將法？）係呀！我又好似當初咁答佢『你又知我唔得』。其實聽歌我係有啲淆底，但花姐講呢句後又激起我鬥心，壓力又冇，唔識咪搵隊友幫手。」