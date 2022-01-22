Ash「復出」玩狗被嘲洗底

■Ash分享與小狗玩耍新相。

《全民造星IV》落選參賽者Ash（鍾卓穎），被傳與MC(張天賦)出軌後，爆出和一直晒恩愛的老公已離婚，MC亦否認緋聞劃清界線。久未更新社交網的Ash前日終再「現身」，上載抱狗仔及和狗仔玩耍的短片，又分享金句自勉，獲Fans讚好，但有網民質疑為要「洗底」重建形象，連「狗仔都唔放過」，又嘲笑她「咁快試水溫？」，亦有人勸她重操故業做護士。