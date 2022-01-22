李丞責月前「神預測」： 小動物好大機會被感染

著名玄學家李丞責博士一個多月前，錄影TVB節目《新春開運王》提到「新冠病毒好大機會感染到小動物」，最近本港的疫情則波及倉鼠等小動物，昨晚播出的一集有李博士以《地母經》六十甲子循環作預測。李博士昨日接受本報訪問時談到《地母經》有啟示道：「『人民雖富樂，六畜盡遭空』，說明動物可能遭逢不幸。」近日因有倉鼠驗出帶新冠病毒而有「殺鼠令」，李博士亦感痛心，最擔心是沒感染的小動物都被牽連，「殺生始終唔係咁好」，但無奈這是無可避免的做法。