  • 2022年1月22日 星期六
  • 18º
  • 85%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 逸葵樓倉鼠強檢袁國勇Omicron

日報新聞 > 娛樂

李丞責月前「神預測」： 小動物好大機會被感染

2022-01-22 列印
■李丞責博士認為：「殺生始終唔係咁好。」資料圖片
Previous Next

著名玄學家李丞責博士一個多月前，錄影TVB節目《新春開運王》提到「新冠病毒好大機會感染到小動物」，最近本港的疫情則波及倉鼠等小動物，昨晚播出的一集有李博士以《地母經》六十甲子循環作預測。李博士昨日接受本報訪問時談到《地母經》有啟示道：「『人民雖富樂，六畜盡遭空』，說明動物可能遭逢不幸。」

近日因有倉鼠驗出帶新冠病毒而有「殺鼠令」，李博士亦感痛心，最擔心是沒感染的小動物都被牽連，「殺生始終唔係咁好」，但無奈這是無可避免的做法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd