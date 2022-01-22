阿嬌牛一獲祖兒阿Sa齊送吻

容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）等好友，早前齊在上海為鍾欣潼（阿嬌）舉行大型派對，提早慶祝41歲生辰！昨日是阿嬌的生日正日，阿Sa踏正零時即上載為她慶生的照片，阿Sa和祖兒更夾住阿嬌齊送上香吻呢！阿嬌亦感謝大家一直對她寵愛有加，尤其是有二十幾年時光有祖兒、阿Sa和經理人霍汶希（Mani）陪伴！