COLLAR出道歌本由CK寫 經理人Wing爆Win Win拒入女團

■外界負評，令Wing好擔心新歌《Call My Name!》反應。

■Win Win在《造星IV》總決賽得到第5名。

■能寫能唱能跳的CK，Wing認為她更適合個人發展。

■Wing強調冇再出女團打算，但《造星IV》參賽者如Yoyo（葛綽瑤）已簽約做藝人。

■概念照拍攝角度也被指抄襲，但好快有平反聲音，所以Wing並不擔心。

■Wing對於COLLAR出道連累花姐被鬧感慚愧。

■Wing希望未來10年跟COLLAR成員關係更密切。

■Wing估唔到COLLAR出道活動慘變「時裝災難」。

話題性十足的女團COLLAR，上周三（12日）正式出道，大受歡迎的同時，亦引發不少是非和爭議，《頭條》搵來經理人Wing（戴穎）親自解畫，除了澄清COLLAR冇時間準備趕出道之說，以及組團時遇到各種困難，又大爆《全民造星IV》總決賽第5名的Win Win（楊安妮）同第9名CK（黃斯琪）冇入COLLAR原因，Wing更透露COLLAR出道團歌原本由CK負責寫。採訪：杜杜 攝影：沈健程、張詠森COLLAR未成軍前，花姐早已講過曾夢見公司有隊8人女團好紅，Wing承認管理層亦向這方向搵成員，「後期我覺得8個成員其中一個好處係唔需要有一個特別嘅C位，冇人係需要充當呢個壓力嘅C位，同埋4個4個雙數亦平衡啲，至於隊形有啲老師話單數好睇，但o依家發展出好多隊形，亦有其他方法可以令佢哋睇上去更加好。」再搵合作機會至於揀成員，Wing坦言當中有好多考量，不過大家最好奇一直深得導師和評判讚賞、總決賽得第5名的Win Win最終不入團，Wing就爆其實是Win Win自己拒絕，「佢唔係好想入，我當刻已經打晒電話問『不如你考慮吓』，但我哋尊重每個人決定，我哋唔想逼佢一定要入。」Wing對佢冇入團也覺可惜，「其實我哋好鍾意佢，佢表演絕對有能力，但佢有佢嘅決定我哋亦都尊重，但第二方面仲可以有好多合作，我同Win Win講將來仲有好多嘢可以一齊玩，唔一定女團先至可以發展。」而總決賽當晚獲評判謝安琪大讚，最終得到第9名的CK冇加入，Wing就解釋CK有在名單當中，「佢名次好好，但係我會諗合作模式，覺得佢更適合Solo，佢有佢強烈嘅風格，亦都好有才能，又識作曲，其實我哋一開始未搵到第一首團歌時，即刻問CK不如幫女團作歌，想第一首歌佢寫團員更加有歸屬感，亦希望同多啲香港音樂人一齊行，但嗰時佢準備緊決賽，首歌未搞掂佢只畀咗啲音樂底我，首歌絕對可以發展，但係timing問題趕住要出夾唔到。不過CK咁有個性同才能嘅人，佢應該一路作曲做唱作人，寧願女團feat.CK，件作品會更加有意義，雖然佢入團可以幫我作歌，但係我又唔會首首都用佢曲風，佢做自己歌對佢着數啲。」團員賣身10年芯駖入團惹起不少爭議，但她大讚公司同Wing夠勇敢簽她，Wing坦承是芯駖給她勇氣，「佢嘅出現同表現好說服到我，點解要set死自己18至25歲先識做，佢都咁勇敢跨出呢步，我仲後生過佢點解我唔可以畀佢更加勇敢。」對於成軍半個月便出道，3月更舉行首個騷，外界認為應該畀團員更多時間準備，Wing就認為由1月開始安排1年工作，完整性會更強，加上剛完比賽團員仍在狀態，「趁佢哋狀態喺度嘅時候快啲推出，未ready有未ready嘅做法，等佢哋有空間進步或者磨合相處，要透過呢啲嘢逼出嚟，我成日同佢哋講，我哋結咗婚o依家慢慢談情。」不過她承認需要更多時間跟團員相處，展望未來要在這方面下苦功，「我都了解到佢哋嘅擔心，佢哋中間其實有覺得未ready，其實大家係咪好熟又唔算，大家要一齊行落去未來10年嘅路，嚟緊演唱會仲有啲大騷，佢哋心理上亦有好多擔心同埋冇安全感，好期望同佢哋建立返呢part，其實就係愛，令佢哋更加有歸屬感，對自己隊友有信心。」對於外界批評聲音，Wing強調會認真聆聽，「我之後都有檢討，睇咗好多留言，大家都咁講就事出必有因，我哋認為都OK嘅嘢，原來大家唔buy，我哋就會驚，我哋真係每行一步都要睇住。」講到再組女團COLLAR，Wing強調絕無此事，但覺好搞笑，「唔知點解會走咗呢個名出嚟，真係冇，組團所花費嘅人力物力太多。」但承認揀人時確有睇埋其他參賽者發展，「所以公司最後簽咗幾位女仔，加入ViuTV做藝人，佢哋未必唱跳最適合，但可以拍其他嘢。」而COLLAR出道安排引起MIRROR粉絲不滿厚此薄彼，更令花姐被鬧，Wing都覺得好無奈，「唔好鬧花姐，佢係無辜，COLLAR出道係件開心事，但係令佢受到抨擊，我都好慚愧，希望件事快啲過。」