■跟Amy同期主持《閃電傳真機》有譚玉瑛、黃智賢、朱茵、麥包及駱俊文 。

■Amy離開TVB後，曾跟任達華及于莉等拍內地劇《絕地蒼狼》。

■為了專心照顧兩個兒子，Amy選擇息影多年。

■Amy早前返娘家為《童你一起長大了》做嘉賓。

■Amy自去年姜濤叱咤頒獎禮得大獎，便開始留意他。

49歲的張沅薇（Amy），90年代主持兒童節目《閃電傳真機》，在短劇中扮演「吱吱鼠」令為人熟識。息影20多年專心照顧兩個仔的她，早前為《童你一起長大了》做嘉賓，獲讚凍齡有術，最近更宣佈復出。自爆是「姜糖」的Amy，提到姜濤即少女心大爆發，未來她除了想嘗試做KOL，最想跟偶像合作演母子。採訪：杜杜 攝影：沈健程15歲便被發掘當模特兒的Amy，加入TVB除主持兒童節目，還有《翡翠音樂幹線》及拍劇。97年Amy決定離巢，可惜發展未如理想，剛巧跟音樂人王雙駿相戀並懷孕，決定專心湊仔淡出幕前，現在兒子分別22歲和15歲。問到兩子點睇明星媽咪，Amy說：「佢哋知道我做過電視唔係好紅，好紅就繼續做啦！我同佢哋講，要唔做先生到你哋。」之後一直做文職的她，幾年前跟圈外人結婚，丈夫和一對兒子都好支持她復出，「佢哋覺得只要我鍾意就得。」大仔唔抵得姜濤Amy早前拍《童你一起長大了》見到一班舊同事好開心，卻未慣面對鏡頭，「對鏡頭梗係NG，好生硬囉！唔好意思阻佢哋收工，但無計啦！」她透露節目出街後，即有人邀復出，「啲朋友都叫我出返嚟做，話我仲見得吓人喎！哈哈！我又唔信佢哋，但後尾真係有啲人搵，咪諗一諗囉！不過再簽電視台就未必，譬如做KOL講吓護膚養顏煮嘢食，教吓人哋化妝，雖然我唔係好叻，但都有啲經驗同心得同大家傾。」近年Amy有留意MIRROR令娛圈更有活力，仲自爆是「姜糖」，提到偶像她即超級興奮，「姜濤同我大仔同年，好有親切感，要支持特別乖嘅年輕人，我係姜糖嚟，但唔敢去追星，有Friend追，但我驚畀人笑，不過我會日日聽佢啲歌，每日都睇好多次MV，幫佢點擊。（叱咤有投票？）呢個係基本fans要做嘅嘢，我係一個盡責嘅媽咪嚟，哈哈！」原來大仔都知她是「姜糖」，「佢梗係唔抵得啦！同佢同年，又靚仔過佢。（想合作？）做路人甲乙都得。（姜濤做你個仔都似樣。）真係㗎！今晚瞓唔着，諗吓都好，一講呢啲對眼發咗光。」