■天佑之前參演劇集《二月廿九》大獲好評，早前亦有拍攝續集《940920》。

■同老婆Olive結婚6年，非常恩愛。

■揀海鮮問到清清楚楚，最後買咗啲蜆。

■揀日本麵揀到彎晒腰，好認真。

■買到一手一袋，Call司機接返歸。

■天佑2002年與又南組成Shine，不過2019年宣佈分開發展。

38歲的徐天佑出身於組合Shine，有傳天佑同又南因政見不合，19年宣佈分開發展。15年11月，天佑同拍拖8年的富貴女友Olive結婚，去年9月離開合作20年的經理人公司，並坦言離開舒適圈是為了試新嘢。其實近年天佑已作出不少新嘗試，如推出個人專輯及拍劇，發展唔錯，專注事業及家庭之餘，天佑亦很懂得享受生活。日前就見到佢喺鑼灣獨自行超市，見佢揀嘢滋滋油油，行足成粒鐘先埋單走人，咁慢活難怪個樣Keep得咁Young啦。採訪：梁志明徐天佑買嘢可見佢嘅典型金牛座特質：木訥、滋油！每樣食材都慢慢睇，慢慢研究，行足成粒鐘先埋單走人，完全專注喺自己世界，睇得出佢非常享受悠閒生活。買食材好細心揀不論揀海鮮、麵、酒，天佑都仔細研究，又彎腰睇，又拎上手摸，爭在未用埋個鼻聞咋！加上超市一樣產品有好多選擇，他似乎揀到頭都大埋，見佢都揀咗好耐，呢樣又覺得好，嗰款又好似幾唔錯。買晒食材又買埋酒，幾乎所有食材都是日本嘢，就連酒都揀日本啤酒，話晒他曾在日本修學半年，又學埋日文，呢日見他連食材都專攻日本嘢，就知他多熱愛日本文化嘞！行咗約一小時，滿載而歸，就等司機來接歸家。