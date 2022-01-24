美日韓娛樂圈爆疫情　「尚氣」中招火速康復

■龜梨和也因發燒而檢測，最終宣佈確診。

■iKON有三個成員中招。

近日全球疫情再度肆虐，不停有藝人中招，漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》的劉思慕，亦宣佈確診。他日前在猶他州的公園市滑雪度假，玩了一整天單板滑雪之後，突然覺得十分疲倦，其後接受檢測，發現感染了Omicron病毒。不過，劉思慕自言症狀輕微，並沒有大礙；昨日他更在網上宣佈檢測已經呈陰性，迅速康復。日本人氣組合KAT-TUN成員龜梨和也亦證實確診，尊尼事務所在聲明中稱，龜梨前日早上開始發燒，體溫達38度，接受了PCR檢測之後，證實確診新冠肺炎，其隊友上田龍也及中丸雄一立即接受檢測，二人結果均呈陰性。至於韓國方面，六人男團iKON一口氣就有三名成員確診，分別是金振煥、宋允亨與金東赫。YG娛樂透過官方聲明透露他們前日出現輕微感冒症狀，經過檢測後呈陽性反應，全員中斷所有行程。