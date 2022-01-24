■朴信惠在限時動態中，與老公開心搞笑。

韓國女星朴信惠去年宣佈奉子成婚之後，前日與男星老公崔泰俊舉行盛大婚禮。在婚禮後，朴信惠在社交網上載兩張傳統韓服的照片，與fans分享喜悅。她亦在限時動態中晒一張與老公崔泰俊的搞笑合照。在限時動態中晒出的照片中，朴信惠與老公均穿着韓服跳舞來，崔泰俊也展現頑皮一面，把腳翹高，擺出搞笑甫士。懷孕中的朴信惠，在婚禮上穿着婚紗仍不覺得見肚，但網民卻指在韓服之下，開始見她肚子有些隆起。曾與朴信惠合演人氣劇集《原來是美男》的張根碩，雖然沒有出席婚禮，但他被問到舊拍檔結婚的感想時，他用該劇中自己的角色黃泰京開玩笑稱：「黃泰京被拋棄了！」